This is a reading list of the ‘essential’ works of the European New Right.

Available in English:

Alain de Benoist: Beyond Human Rights, The Problem of Democracy, Carl Schmitt Today, View from the Right vol 1, View from the Right vol 2, View from the Right vol 3, On The Brink of the Abyss, Manifesto for a European Renaissance, On Being A Pagan, The Ideology of Sameness, Democracy and Populism, Ernst Jünger: Between the Gods and the Titans, Against Liberalism

Guillaume Faye: Archeofuturism, Why We Fight, Ethnic Apocalypse (Racial Civil War), Understanding Islam, The Colonisation of Europe, Sex & Deviance, Prelude to War, Convergence of Catastrophes, A Global Coup

Michael O’Meara: New Culture, New Right, Guillaume Faye and the Battle of Europe

Tomislav Sunic: Against Democracy and Equality, Homo Americanus, Titans are in Town, Postmortem Report

Dominique Venner: For a Positive Critique, The Shock of History, A Samurai of the West: A Handbook for Dissidents, Ernst Jünger: A Different European Destiny

Robert Steuckers: The European Enterprise: Geopolitical Essays, Guillaume Faye: Truths & Tributes (co-written with Pierre Krebs)

Pierre Krebs: Fighting for the Essence

Armin Mohler: The Conservative Revolution in Germany, 1918-1932

Giorgio Locchi: The American Evil/Once Upon a Time in America (co-written with Alain de Benoist), Definitions

Daria Dugina: A Theory of Europe

Other sources and works not available in English:

Many of the authors above have many works that remain untranslated into English. I will highlight some of the more important works worth your consideration and list some other sources on the European New Right.

Alain de Benoist: Europe: Tiers monde, même combat, Les Idées à l'endroit, L’Éclipse du sacré, Orientations pour des années décisives, Le moment populiste, Quatre figures de la Révolution Conservatrice allemande - Werner Sombart -Arthur Moeller van den Bruck -Ernst Niekisch - Oswald Spengler, Nietzsche : Morale et « Grande Politique », Les Traditions d'Europe, L'Empire intérieur, Critiques et Théoriques, La Ligne de mire: Discours aux citoyens européens vol. I & II, Communisme et nazisme, 25 réflexions sur le totalitarisme au XXe siècle, Mémoire vive / Entretiens avec François Bousquet, Nous et les autres - L'identité sans phantasme, C'est-à-dire: Entretiens-Témoignages-Explications, Survivre à la pensée unique, Edouard Berth ou le socialisme héroïque, Dernière année, L'Écume et les galets, Des animaux et des hommes, L’Exil intérieur

Guillaume Faye: Le Système à tuer les peuples (translation coming soon), Contre l'économisme, La Nouvelle société de consommation, L'Occident comme déclin (translation coming soon), Les nouveaux enjeux idéologiques, Nouveau discours à la nation européenne, Mon programme, La nouvelle question juive, Sexe et Ideologie (translation coming soon), Europe and Modernite (translation coming soon)

Dominique Venner: Le Cœur rebelle, Les Blancs et les Rouges: histoire de la guerre civile russe 1917-1921, Le Siècle de 1914, Histoire et tradition des Européens: 30 000 ans d'identité, Dictionnaire amoureux de la chasse

Pierre Vial: Pour une renaissance culturelle, Une terre, un peuple, La mort (co-written with Alain de Benoist), Les Solstices, histoire et actualité (co-written with Jean Mabire)

Pierre Krebs: Das unvergängliche Erbe, Strategie der kulturellen Revolution

Armin Mohler: Von Rechts Gehesen

Charles Champetier: Homo consumans

Jean Mabire: Les Waffen SS, Les Dieux maudits, Les généraux du diable, La torche et le glaive

Julien Freund: L’Essence du politique, Sociologie de Max Weber, Pareto, La Décadence, Philosophie et sociologie

Jean-Claude Valla: La Civilisation des Incas, Les Seigneurs de la guerre, Les Grandes découvertes archéologiques du XXe siècle, Le Pacte germano-sioniste, La Nostalgie de l'Empire : une relecture de l'histoire napoléonienne, Engagements pour la civilisation européenne

Jean Haudry: L'indo-européen, Les Indo-Européens, La religion cosmique des Indo-Européens

Giorgio Locchi: Nietzsche, Wagner e il mito sovrumanista

Michel Marmin: La République n'a pas besoin de savants, Faust, Vania, Kaspar et Véronique

Sigrid Hunke: Allahs Sonne über dem Abendland, Europas andere Religion

Other resources: Éléments, Institut Iliade, Vouloir, Euro-Synergies, Terre & Peuple, Thule Seminar, The Scorpion, Telos no 98-99